Ерохин забил во всех играх «Зенита» в сезоне – 5 голов в 4 матчах

Полузащитник отметился голом в матче РПЛ с (3:1, второй тайм).

31-летний хавбек забил мощным ударом в ближний угол после Далера Кузяева.

Ерохин поражал ворота соперника в каждом из четырех матчей «Зенита» в рамках нового сезона.

Ранее он забивал в Суперкубке России с «Локомотивом» (3:0), в первом туре с «Химками» (3:1), а также сделал дубль во втором туре с «Ростовом» (4:2).

В общей сложности на счету хавбека 5 голов в 4 играх в сезоне.

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Зенит» – «Краснодар».

Ерохин забивает в каждом матче, а иногда по два! Ракицкий называет его Модричем

