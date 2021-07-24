Ерохин забил во всех играх «Зенита» в сезоне – 5 голов в 4 матчах

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отметился голом в матче РПЛ с «Краснодаром» (3:1, второй тайм).
31-летний хавбек забил мощным ударом в ближний угол после Далера Кузяева.
Ерохин поражал ворота соперника в каждом из четырех матчей «Зенита» в рамках нового сезона.
Ранее он забивал в Суперкубке России с «Локомотивом» (3:0), в первом туре РПЛ с «Химками» (3:1), а также сделал дубль во втором туре с «Ростовом» (4:2).
В общей сложности на счету хавбека 5 голов в 4 играх в сезоне.
На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Зенит» – «Краснодар».
Ерохин забивает в каждом матче, а иногда по два! Ракицкий называет его Модричем