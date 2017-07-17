Олимпиада-2020. Синхронное плавание. Сборная России выступит с произвольной программой

7 августа на Олимпийских играх в Токио будут разыграны медали в командных соревнованиях по синхронному плаванию. После технической программы лидирует сборная России.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Синхронное плавание
Команды
Произвольная программ
Начало – 13.30 по московскому времени.
Техническая программа
1. Россия – 97.2979
2. Китай – 96,2310
3. Украина – 94,2685
4. Япония – 93,3773
5. Канада – 91,4992
6. Италия – 91,3372
Сборная России: Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина.
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