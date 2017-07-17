Олимпиада-2020. Синхронное плавание. Сборная России выступит с произвольной программой

7 августа на Олимпийских играх в Токио будут разыграны медали в командных соревнованиях по синхронному плаванию. После технической программы лидирует сборная России.

игры-2020

Токио, Япония

Синхронное плавание

Команды

Произвольная программ

Начало – 13.30 по московскому времени.

Техническая программа

1. Россия – 97.2979

2. Китай – 96,2310

3. Украина – 94,2685

4. Япония – 93,3773

5. Канада – 91,4992

6. Италия – 91,3372

Сборная России: Влада Чигирева, Марина Голядкина, , Полина Комар, , , , .

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника