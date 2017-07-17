Олимпиада-2020. Синхронное плавание. Сборная России выступит с произвольной программой

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7 августа на Олимпийских играх в Токио будут разыграны медали в командных соревнованиях по синхронному плаванию. После технической программы лидирует сборная России. 

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Синхронное плавание

Команды

Произвольная программ 

Начало – 13.30 по московскому времени. 

Техническая программа

1. Россия – 97.2979

2. Китай – 96,2310

3. Украина – 94,2685

4. Япония – 93,3773

5. Канада – 91,4992 

6. Италия – 91,3372

Сборная России: Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина.

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