«Нас лишили заработанного очка». Директор «Краснодара» Хашиг об отмененнном голе в матче с «Зенитом»

Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг высказался о судействе матча 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).

Защитник Урош Спайич стал в стенку «Зенита» перед штрафным «Краснодара». Из-за этого отменили гол Эдуарда Сперцяна, забитый прямым ударом со стандарта.

«Хочется сказать по поводу сегодняшнего отмененного гола. Я считаю, что сегодня нас лишили заработанного очка. В эпизоде со штрафным ударом, когда забил гол Сперцян, прямым ударом, вдруг вмешался ВАР...

Хотя в регламенте ВАР четко указано, где ответственность главного судьи, а где видеопомощников! Это ответственность арбитра в поле. Я уверен, если такой гол забил бы «Зенит», ВАР и не подумал бы вмешиваться... Такое ощущение, что арбитры могут себе позволить судить так именно «Краснодар», – сказал Хашиг.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным.

Нельзя стоять в чужой стенке – из-за этого отменили шикарный гол «Краснодара». Спайич нарушил правило, о котором даже не знал