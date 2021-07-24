Гончаренко о голе Сперцяна в игре с «Зенитом»: «Судьи долго смотрят, чтобы найти, как отменить. Я не вижу никаких правил. Красивый гол»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал отмененный гол Эдуарда Сперцяна, забитый прямым ударом со стандарта, в матче «Зенитом» (2:3).

Арбитр Алексей Амелин после ВАР отменил гол, поскольку защитник Урош Спайич стал в стенку перед штрафным «Краснодара».

– Был неприятный момент с отмененным голом вашей команды. Вы об этом правиле знали?

– Я не вижу никаких правил. Красивый гол забит, который, наверное, стоило засчитывать.

Долго судьи смотрят, как найти ситуацию, чтобы отменить этот гол.

По крайней мере, настолько красивое исполнение, что жаль, что такие голы не засчитываются, – сказал Гончаренко в эфире телеканал «Матч Премьер».

Нельзя стоять в чужой стенке – из-за этого отменили шикарный гол «Краснодара». Спайич нарушил правило, о котором даже не знал