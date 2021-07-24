Директор «Краснодара» Фундукян о матче с «Зенитом»: «Матч ТВ», это правильно, когда комментатор топит за одну команду?»

Коммерческий директор и директор академии «Краснодара» Арам Фундукян раскритиковал работу комментаторов на матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).
На телеканале «Матч ТВ» игру в прямом эфире комментировали Георгий Черданцев и Павел Богданов.
«Когда «комментатор федерального уровня откровенно «топит» за одну команду, не замечает гол твоей команды, но говорит, что «теперь «Зениту» нужно еще один забивать», просто не замечает голевого момента на 92-й минуте. Хочется спросить: «Матч ТВ», это правильно? А нашим болельщикам это за что?» – написал Фундукян в твиттере.