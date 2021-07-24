Директор «Краснодара» Фундукян о матче с «Зенитом»: «Матч ТВ», это правильно, когда комментатор топит за одну команду?»

Коммерческий директор и директор академии Арам Фундукян раскритиковал работу комментаторов на матче 3-го тура с «Зенитом» (2:3).

На телеканале игру в прямом эфире комментировали и Павел Богданов.

«Когда «комментатор федерального уровня откровенно «топит» за одну команду, не замечает гол твоей команды, но говорит, что «теперь нужно еще один забивать», просто не замечает голевого момента на 92-й минуте. Хочется спросить: «Матч ТВ», это правильно? А нашим болельщикам это за что?» – написал Фундукян в твиттере.