Олимпиада-2020, 8 августа, расписание всех финалов дня: разыграют 13 комплектов медалей

8 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны 13 комплектов медалей в 8 видах спорта.
8 августа
Расписание финалов
Легкая атлетика
Марафон, мужчины
1.00
Волейбол
Женщины
3.00 – матч за бронзу, 7.30 – финал
Гандбол
Женщины
5.00 – матч за бронзу, 9.00 – финал
Сборная России выступит в финале
Художественная гимнастика
Группы
5.00
Сборная России выступит в финале
Баскетбол
Женщины
5.30 – финал
Велотрек
Спринт, женщины
5.45
Кейрин, мужчины
6.00
Российский участник: Денис Дмитриев
Омниум, женщины
6.25
Российская участница: Мария Новолодская
Водное поло
Мужчины
7.40 – матч за бронзу, 10.30 – финал
Бокс
57-60 кг, женщины
8.00
57-63 кг, мужчины
8.15
69-75 кг, женщины
8.45
Свыше 91 кг, мужчины
9.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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