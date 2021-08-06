Олимпиада-2020, 8 августа, расписание всех финалов дня: разыграют 13 комплектов медалей

8 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны 13 комплектов медалей в 8 видах спорта.

8 августа

Расписание финалов

Легкая атлетика

Марафон, мужчины



1.00

Волейбол

Женщины

3.00 – матч за бронзу, 7.30 – финал

Гандбол

Женщины

5.00 – матч за бронзу, 9.00 – финал

Сборная России выступит в финале

Художественная гимнастика

Группы

5.00

Сборная России выступит в финале

Баскетбол

Женщины

5.30 – финал

Велотрек

Спринт, женщины

5.45

Кейрин, мужчины

6.00

Российский участник: Денис Дмитриев

Омниум, женщины

6.25

Российская участница: Мария Новолодская

Водное поло

Мужчины

7.40 – матч за бронзу, 10.30 – финал

Бокс

57-60 кг, женщины

8.00

57-63 кг, мужчины

8.15

69-75 кг, женщины

8.45

Свыше 91 кг, мужчины

9.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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