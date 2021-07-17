Малком забил победный гол в финале Олимпиады на 108-й минуте

Полузащитник Малком принял участие в финале футбольного турнира Олимпиады в Токио, в котором сборная Бразилии играла с командой Испании (2:1).

24-летний хавбек появился на поле на 91-й минуте матча. Он заменил полузащитника Матеуса Кунью, открывшего счет в финале.

На 108-й минуте ушел от защитника и переиграл голкипера испанцев Унаи Симона, реализовав выход один на один. Так хавбек вывел свою команду вперед – 2:1.

В итоге гол Малкома стал победным.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия – Испания.

Фото: REUTERS/Stoyan Nenov