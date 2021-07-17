Малком забил победный гол в финале Олимпиады на 108-й минуте

Теги Зенит Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия олимпийская сборная Бразилии Олимпиада-2020 олимпийская сборная Испании Олимпийский футбольный турнир Хесус Вальехо Малком Футбол

Полузащитник «Зенита» Малком принял участие в финале футбольного турнира Олимпиады в Токио, в котором сборная Бразилии играла с командой Испании (2:1).

24-летний хавбек появился на поле на 91-й минуте матча. Он заменил полузащитника Матеуса Кунью, открывшего счет в финале.

На 108-й минуте Малком ушел от защитника Хесуса Вальехо и переиграл голкипера испанцев Унаи Симона, реализовав выход один на один. Так хавбек вывел свою команду вперед – 2:1.

В итоге гол Малкома стал победным.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия – Испания.

Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья