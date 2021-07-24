«Зенит» сообщил, что договорился о переходе Клаудиньо

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Полузащитник «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо перейдет в «Зенит».

Петербургский клуб сообщил о договоренности с «Брагантино» и агентством 24-летнего игрока о трансфере.

В течение ближайших недель игрок пройдет медосмотр и подпишет трудовое соглашение с клубом.

В составе олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо сыграл во всех шести матчах турнира и помог завоевать золото Олимпийских игр в Токио. 

За «Ред Булл Брагантино» игрок провел 126 матчей, забил 32 мяча и сделал 25 результативных передач. Его статистика – здесь.

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