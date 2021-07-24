«Спартак» планирует провести матч на Красной площади («СЭ»)

, который в следующем году отмечает свое 100-летие, планирует организовать матч на Красной площади.

Идея клуба является отсылкой к игре, котороя состоялась 6 июля 1936 года на Красной площади, принимавшей спортивный парад.

На брусчатке расстелили огромный ковер, который имитировал искусственный газон, площадью девять тысяч квадратных метров.

В матче длительностью 43 минуты приняли участие основной и дублирующий составы «Спартака». Основа одержала победу со счетом 4:3. Игру посмотрел Иосиф Сталин.

Ожидается, что и в следующем году «Спартак», если договорится о проведении игры на Красной площади, сыграет с дублерами или со второй командой.

Пока неизвестно, получит ли «Спартак» разрешение от властей провести мероприятие на Красной площади.

Также клуб планирует провести матч с соперником из Европы. Изначально красно-белые рассматривали лидеров ведущих лиг, но сейчас обсуждаются команды поскромнее. Ожидается, что эта игра пройдет на «Открытие Банк Арене» летом 2022 года.