Поражение «Спартака» от «Рубина», бронза Артамонова в тхэквондо, «МЮ» продлил контракт с Сульшером, Дриусси уходит из «Зенита» и другие новости утра

1. «Рубин» обыграл «Спартак» в первом матче тренера красно-белых Руя Витории в РПЛ – 1:0. Это первая за 7 лет победа казанцев над «Спартаком» дома в чемпионате России. Также московский клуб впервые за 10 лет проиграл стартовый матч РПЛ – такого не было со времен Карпина.

«Зенит» победил «Химки» (3:1) благодаря голам Азмуна, Ерохина и Сутормина. Петербуржцам очень хорошо даются матчи первых туров чемпионата – они не проигрывают в играх открытия турнира с 2002 года. «Локомотив» вырвал победу у тульского «Арсенала» (3:1), уступая к 80-й минуте. Помогло удаление в концовке, после которого Рифат Жемалетдинов сделал дубль и отдал голевую передачу Федору Смолову.

2. Есть вторая медаль России на Олимпиаде: Михаил Артамонов взял бронзу в тхэквондо в весовой категории до 58 кг! С серебром и бронзой наша команда идет на 10-м месте в медальном зачете, лидирует Китай. Всего в первый день разыграли 11 комплектов наград. Старт соревнований не задался у США: впервые за 49 лет американцы не смогли завоевать медалей в первый день Олимпийских игр.

3. Трансферные новости. Себастьян Дриусси договорился с «Зенитом» о выкупе контракта и, вероятно, уедет в «Остин» Мэттью Макконахи. Тин Едвай перешел в «Локомотив» из «Байера» и подписал контракт сроком на 4 года. Хвича Кварацхелия близок к переходу в «Милан», с трансфером помогает Каха Каладзе. «Зенит» готов заплатить 25-30 млн евро за Гонсалу Гедеша, но за вингера «Валенсии» придется побороться с «Севильей».

«Ливерпуль» предложил 100 млн евро за Кьезу, но «Ювентус» отказал. Мбаппе сообщил Почеттино, что не продлит контракт с «ПСЖ». «Ювентус» может арендовать Гризманна с опцией выкупа, если Роналду уйдет этим летом. «ПСЖ» уверен, что подпишет Погба за 50 млн евро, хотя фанаты парижан против трансфера.

4. «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Оле-Гуннаром Сульшером. Соглашение с тренером рассчитано до 2024 года, в него включена опция продления еще на один сезон.

5. Николай Писарев подтвердил, что станет помощником Валерия Карпина в штабе сборной России, отметив, что времени на раскачку нет. С самим Карпиным РФС обсудил невозможность влияния агентов на вызов игроков в национальную команду. А Сергей Семак сказал, что его в сборную не приглашали.

6. «Нижний Новгород» нашел трех спонсоров и погасит задолженности по премиальным, оставшиеся после прошлого сезона. Второго «Тамбова» не будет? 🤔

7. Драфт НХЛ. «Баффало» выбрал Полтапова под 33-м номером, «Вегас» – Чайку под 38-м, «Виннипег» – Чибрикова под 50-м.

8. Южнокорейский ТВ-канал показал фото Чернобыля во время выхода сборной Украины на открытии Токио-2020.

Цитаты дня.

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