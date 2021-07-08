Директор FA о финале на «Уэмбли»: «Полиции пришлось бороться с тысячами бандитов. Это была 6-часовая осада»

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Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии (FA) Марк Буллингем высказался об организации финала Евро-2020, который прошел 11 июля на стадионе «Уэмбли».

«Мы столкнулись с тысячами парней за пределами стадиона. Многие из них находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. После этого большое количество людей пыталось пробиться на «Уэмбли» жесткими, грубыми способами.

Их поведение было неприемлемым, опасным, часто преступным и демонстрировало полное пренебрежение к закону и другим людям. Ни один полицейский, стюард, сотрудник службы безопасности или настоящий болельщик не должны подвергаться таким беспорядкам.

Это было позорное поведение, которое опозорило всю страну в то время, когда наша невероятная сборная Англии сделала так много, чтобы поднять настроение нации в один из самых трудных периодов нашей истории.

В то время, когда мы должны праздновать достижения команды, мы сосредоточены на том, как полиции, службе безопасности и стюардам пришлось бороться с ужасными, полными беззакония действиями тысяч бандитов. Это была 6-часовая осада. С таким не справился бы ни один стадион.

FA докопается до сути того, что произошло. Это приведет к изменениям в будущем», – заявил Буллингем.

Организация финала на «Уэмбли» – катастрофа. Безбилетные фанаты прорвали оцепление и попали в чашу, полиции не хватало

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