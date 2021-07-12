РФС обсудил с Карпиным и президентом «Ростова» невозможность влияния агентов на вызов игроков в сборную

Стали известны детали переговоров РФС с и президентом .

В Российском футбольном союзе в ходе переговоров предупредили о невозможности продавливания своих игроков в национальную команду, сообщает РБК со ссылкой на источник и собеседника в РФС.

«На переговорах с Карпиным и Арутюнянцем РФС заявил о невозможности влияния группы агентов или связанных с тренерами сборной третьих лиц, на вызов в национальную команду того или иного игрока.

Арутюнянц со своей стороны также заявил о невозможности влияния на процессы в сборной», – сказал источник, знакомый с ходом переговоров.

Собеседник в РФС также сообщил, что речь шла о невозможности «агентских игр», и добавил, что разговор на такую тему организации с Арутюнянцем и Карпиным связан с тем, что в прессе активно обсуждалась связь бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова и юриста .

Источник РБК в «Ростове» также добавил, что интересы сборной и болельщиков должны всегда находиться выше любых других. «У клуба четкая позиция, что интересы российского футбола стоят особняком. Надо сделать результат, чудо и выйти на чемпионат мира. Если это получится, то будет классно», – сказал источник в «Ростове».

Напомним, Карпин будет совмещать работу в сборной и «Ростове».

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