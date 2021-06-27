Мбаппе сообщил Почеттино, что не продлит контракт с «ПСЖ» (Marca)

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Нападающий Килиан Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ».

Marca утверждает, что футболист уже сообщил главному тренеру парижан Маурисио Почеттино о решении не продлевать контракт с клубом. Мбаппе не хочет уходить из «ПСЖ» с конфликтом, но подписывать новое соглашение он не будет.

У француза отличные отношения с тренером. Килиан всегда ощущал поддержку со стороны Почеттино и почувствовал понимание, когда сообщил тренеру о намерении сменить клуб.

Мбаппе вернулся из отпуска и возобновил тренировки с «ПСЖ». Теперь он ждет действий от «Реала».

В минувшем сезоне 22-летний нападающий забил 27 голов (6 – с пенальти) и сделал 7 результативных передач в 31 матче Лиги 1. Его полную статистику можно найти здесь.

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