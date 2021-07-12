Дриусси договорился с «Зенитом» о выкупе контракта

«Зенит» и форвард пришли к соглашению о том, что футболист может выкупить свой контракт.

25-летний аргентинец, как сообщалось, продолжит карьеру в МЛС. «Интер Майами» называли в числе претендентов на него.

В составе «Зенита» Дриусси провел 138 матчей, забил 25 голов и отдал 28 результативных передач.

Вместе с «Зенитом» нападающий трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.

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