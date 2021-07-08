Анзор Кавазашвили: «Невызов Дзюбы станет первой ошибкой Карпина. Лучше Артема форвардов в России нет»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о конфликте Валерия Карпина с Артемом Дзюбой после назначения тренера «Ростова» в сборную России.

«У Карпина и Дзюбы давний конфликт, но сборная – это тот коллектив, где нужно забыть об этом и не пускать друг в друга стрелы.

Если Артем настоящий футболист, а не бутафория, которая играет только за деньги, ему не будет разницы, кто главный тренер.

Карпин унизит Дзюбу, если не позовет его в сборную. Это будет месть. Невызов Артема станет первой ошибкой Карпина и очень плохим решением. Лучше Дзюбы нападающих в России нет», – сказал Кавазашвили.

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