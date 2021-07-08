«ПСЖ» уверен, что подпишет Погба за 50 млн евро. «МЮ» ждет предложение парижан

Полузащитник Поль Погба может покинуть этим летом.

Как пишет The Telegraph, английский клуб ожидает, что до закрытия трансферного окна поступит предложение о трансфере француза от «ПСЖ».

Агент футболиста уже ведет переговоры с парижанами по условиям личного контракта. Французский клуб сейчас проводит подготовительную работу перед трансфером.

В уверены, что предложения в 50 млн евро будет достаточно, чтобы убедить «МЮ» продать футболиста, который, как сообщалось ранее, отказался продлевать контракт с англичанами. Если «МЮ» не продаст Поля этим летом, то через год он сможет уйти бесплатно.

До пандемии коронавируса «Ювентус» надеялся вернуть Погба. Несмотря на финансовые сложности, итальянский клуб интересовался французом в январе.

На средства от продажи хавбека «МЮ» попытается подписать Эдуардо Камавинга из «Ренна», который нравится всем в клубе. Сейчас приоритетом «Юнайтед» является успешное завершение сделки по защитнику «Реала» Рафаэлю Варану.

В 2016 году «МЮ» заплатил за Погба 89 млн фунтов. Это произошло через 4 года после того, как он ушел из «МЮ» в «Ювентус» за 800 тысяч фунтов.

Со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.