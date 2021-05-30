Радимов о борьбе за титул в РПЛ: «Спартак» – главный конкурент «Зенита». У них два состава»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Олимп-II дивизион ФНЛ Зенит-2 Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что главным конкурентом основного состава команды в борьбе за победу в РПЛ будет «Спартак».

– Кто может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в предстоящем сезоне?

– Я считаю, что главный конкурент – московский «Спартак». У них есть полноценные два состава, и они, конечно, будут главными соперниками «Зенита» в борьбе за чемпионство. Красно-белые вернули из аренды всех футболистов, которые способны обыгрывать один в один.

ЦСКА лихорадило, и не думаю, что они смогут составить конкуренцию. Этот сезон будет переходным, а вот через год армейцы вновь включатся в борьбу за золото. «Краснодар», «Рубин», «Ростов» и «Динамо» будут бороться за зону еврокубков, – сказал Радимов.

В минувшем сезоне красно-белые заняли 2-е место в турнирной таблице РПЛ, отстав от «Зенита» на 8 очков.

Легендарные прогнозы на сезон РПЛ от авторов Sports.ru! За чемпионство борются только «Спартак» и «Зенит», «Нижний» – на вылет

Опрос

Чемпион РПЛ-2021/22?
9364 голосa
Зенит
38%
Зенит
Спартак
40%
Спартак
Локомотив
6%
Локомотив
Краснодар
4%
Краснодар
Кто-то другой
12%
ЦСКА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья