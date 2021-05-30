Радимов о борьбе за титул в РПЛ: «Спартак» – главный конкурент «Зенита». У них два состава»

Главный тренер «Зенита-2» считает, что главным конкурентом основного состава команды в борьбе за победу в РПЛ будет «Спартак».

– Кто может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в предстоящем сезоне?

– Я считаю, что главный конкурент – московский «Спартак». У них есть полноценные два состава, и они, конечно, будут главными соперниками «Зенита» в борьбе за чемпионство. Красно-белые вернули из аренды всех футболистов, которые способны обыгрывать один в один.

лихорадило, и не думаю, что они смогут составить конкуренцию. Этот сезон будет переходным, а вот через год армейцы вновь включатся в борьбу за золото. «Краснодар», «Рубин», «Ростов» и «Динамо» будут бороться за зону еврокубков, – сказал Радимов.

В минувшем сезоне красно-белые заняли 2-е место в турнирной таблице РПЛ, отстав от «Зенита» на 8 очков.

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