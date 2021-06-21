«Ювентус» может арендовать Гризманна с опцией выкупа, если Роналду уйдет этим летом

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Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может сменить клуб этим летом.

Diario Sport пишет, что «Ювентус» рассмотрит кандидатуру француза, если из клуба уйдет Криштиану Роналду. В «Барселоне» думают, что «Ювентусу» будет интересен вариант с арендой Антуана с опцией выкупа.

За ситуацией вокруг Роналду, контракт которого с «Ювентусом» истекает летом 2022 года, внимательно следит «ПСЖ». Парижане, понимая, что нападающий Килиан Мбаппе может покинуть клуб, не отказываются от варианта с приглашением португальца.

«Барса» с радостью отдала бы Гризманна в аренду этим летом. Это не позволило бы клубу выручить большие средства, но дало бы возможность год не платить зарплату француза (сообщалось, что ее размер – около 35 млн евро в год).

Ожидается, что следующим летом финансовая ситуация в европейских клубах улучшится, и, если Гризманн хорошо проявит себя в аренде, его можно будет более выгодно продать.

В минувшем сезоне 30-летний нападающий забил 13 голов и сделал 7 результативных передач в 36 матчах Ла Лиги. Его статистику можно найти здесь.

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