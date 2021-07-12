Руй Витория: «Рубину» повезло, «Спартаку» – нет. За это и поплатились»

Главный тренер «Спартака» подвел итоги матча 1-го тура с (0:1).

«Сегодняшняя игра началась типично для матчей первого тура: было много единоборств, верховой борьбы, мяч не хотел опускаться на землю.

В первом тайме мы владели инициативой: играли в наш футбол, были сильнее противника, доминировали на поле, но не забили.

Ушли на перерыв с нулевым счетом, но потеряли концентрацию в начале второго тайма, после чего пропустили гол. После десяти минут смогли собраться снова: играли неплохо, было большое количество моментов...

«Рубину» сегодня повезло, нам – нет. За это мы и поплатились», – сказал Витория.

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