Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» хочет брать крупнейшие и лучшие трофеи. Мы готовы к следующему шагу»

Главный тренер высказался после подписания нового контракта с клубом.

«Все знают, какие чувства у меня к этому клубу. Я рад подписать новый контракт. «Манчестер Юнайтед» воодушевлен. Мы построили состав с хорошим балансом молодости и опыта. Наши игроки голодны до успеха.

У меня прекрасный тренерский штаб, мы все готовы к следующему шагу в нашем путешествии. «Манчестер Юнайтед» хочет брать крупнейшие и лучшие трофеи. К этому мы все и стремимся. Мы стали лучше и на поле, и за его пределами. Мы продолжим развиваться в ближайшие сезоны.

Не могу дождаться момента, когда мы выйдем на заполненный «Олд Траффорд» и начнем новый сезон», – сказал Сульшер.

Сульшер подписал контракт с «МЮ» до 2024 года. Есть опция продления еще на сезон