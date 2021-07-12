«Зенит» готов заплатить 25-30 млн евро за Гедеша. «Севилья» тоже хочет вингера «Валенсии» (Record)

Полузащитник Гонсалу Гедеш может покинуть «Валенсию».

По сведениям Record, португалец оценивается его клубом в 25-30 миллионов евро. Требуемую сумму за него готов выплатить . Также питерская команда предлагает самому футболисту 2,2 млн евро в год.

На 24-летнего Гедеша претендует и , однако клуб из Андалусии намерен подождать, пока , нуждающаяся в деньгах для соблюдения финансового фэйр-плей, снизит запросы.

В прошлом сезоне Гедеш провел 31 матч в и забил 5 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.