«Зенит» готов заплатить 25-30 млн евро за Гедеша. «Севилья» тоже хочет вингера «Валенсии» (Record)

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Полузащитник Гонсалу Гедеш может покинуть «Валенсию».

По сведениям Record, португалец оценивается его клубом в 25-30 миллионов евро. Требуемую сумму за него готов выплатить «Зенит». Также питерская команда предлагает самому футболисту 2,2 млн евро в год.

На 24-летнего Гедеша претендует и «Севилья», однако клуб из Андалусии намерен подождать, пока «Валенсия», нуждающаяся в деньгах для соблюдения финансового фэйр-плей, снизит запросы.

В прошлом сезоне Гедеш провел 31 матч в Ла Лиге и забил 5 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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