Южнокорейский ТВ-канал показал фото Чернобыля во время выхода сборной Украины на открытии Токио-2020

Южнокорейский ТВ-канал MBC показал фото Чернобыля во время выхода сборной Украины на открытии летней Олимпиады-2020 в Токио.

Канал показывал картинки для каждой страны-участника Игр. Например, для Италии он показал пиццу, для Норвегии – лосося, для Японии – суши, для Гаити – фото государственного переворота.

Также картинки MBC снабжал различными подписями и процентом жителей страны, которые сделали прививку от коронавируса.

Маршалловы Острова канал подписал как «бывшая тестовая площадка для ядерных испытаний США», а Сирию как «страну, где уже 10 лет идет гражданская страна».

После трансляции на канал обрушилась волна критики, так что MBC пришлось извиняться.

«Для представления некоторых стран использовались неподходящие изображения и подписи. Мы извиняемся перед этими странами, включая Украину, а также перед нашими зрителями», – сообщили в MBC.

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