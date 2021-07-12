«Ливерпуль» предложил 100 млн евро за Кьезу. «Ювентус» отказал (La Repubblica)

«Ювентус» не намерен расставаться с Федерико Кьезой.
Как утверждает La Repubblica, «Ливерпуль» предложил 100 миллионов евро за итальянца, но руководство «Ювентуса» отказалось вести переговоры, так как Массимилиано Аллегри, вернувшийся в клуб, четко обозначил, что видит Кьезу ключевым игроком команды в следующем сезоне.
Ранее появлялась информация о том, что «Челси» предложил 100 млн евро в качестве стартовой суммы трансфера Кьезы, но также получил отказ.
В минувшем сезоне хавбек отыграл 33 матча в Серии А, забил 9 голов и сделал 9 результативных передач. Полную статистику футболиста можно найти здесь.