Олимпиада-2020. Бацарашкина и Черноусова выступят в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м

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Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио разыграют медали в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м у женщин. За Россию выступят Виталина Бацарашкина и Маргарита Черноусова.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Стрельба

Женщины

Пневматический пистолет, 10 м

Начало квалификации – 3.00 по московскому времени, начало финала – 5.15 по московскому времени

Российские участницы: Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова.

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