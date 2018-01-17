Сборная США не смогла завоевать медалей в первый день Олимпийских игр впервые за 49 лет.

В последний раз такое случалось в Мюнхене-1972.

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио разыгрываются 11 комплектов наград. Не все медали еще распределены, но уже понятно, что американцы наград завоевать не смогут.

К примеру, американские лучники сегодня сенсационно проиграли Индонезии уже в первом раунде смешанного турнира.

«Если честно, я в шоке», – сказала трехкратный олимпийский призер в стрельбе из лука Брэйди Эллисон.

Тяжелоатлетка Джордан Делакруз осталась без результата в финале в весе до 49 кг, так как сорвала все попытки.

«Сегодня я ожидала, что выиграю медаль», – отметила Делакруз после выступления.

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