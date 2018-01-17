Олимпиада-2020, 24 июля, все медали дня: Галашина взяла серебро в стрельбе и другие награды

Теги результаты Олимпиада-2020 Легкая атлетика

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио проходит первый медальный день – всего будет разыграно 11 комплектов наград.

Олимпийские игры-2020 в Токио

24 июля

Все медали дня

Стрельба

10 м, пневматическая винтовка, женщины

1. Ян Цянь (Китай)

2. Анастасия Галашина (Россия)

3. Нина Кристен (Швейцария)

10 м, пневматический пистолет, мужчины

1. Джавад Форуги (Иран)

2. Дамир Микец (Сербия)

3. Пан Вэй (Китай)

Тяжелая атлетика

До 49 кг, женщины

1. Хоу Чжихуэй (Китай)

2. Саикхом Мирабаи Чану (Индия)

3. Айса Винди Кантика (Индонезия)

Стрельба из лука

Смешанные команды

1. Южная Корея

2. Нидерланды

3. Мексика

Велошоссе

Мужчины, групповая гонка

1. Ричард Карапас (Эквадор)

2. Воут ван Арт (Бельгия)

3. Тадей Погачар (Словения) 

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