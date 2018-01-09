🥉 Олимпиада-2020. Михаил Артамонов взял бронзу в тхэквондо в весовой категории до 58 кг

Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны медали в мужском тхэквондо в весовой категории до 58 кг.

Российский участник Михаил Артамонов проиграл в 1/8 финала, но так как его соперник Мохамед Халил Джендуби из Туниса прошел в финал, россиянин получил шанс побороться за бронзу.

В утешительном поединке Артамонов одолел Соломона Демсе из Эфиопии (27:5), а в матче за 3-е место победил аргентинца Лукаса Гусмана.

Токио, Япония

Тхэквондо

Мужчины

До 58 кг

Начало финалов – 14.45 по московскому времени.

Бой за 3-е место

Михаил Артамонов (Россия) – Лукас Гусман (Аргентина) – 15:10

1/8 финала

Михаил Артамонов (Россия) – Мохамед Халил Джендуби (Тунис) – 18:25

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