«Спартак» проиграл «Рубину» в первом матче при Витории в РПЛ – 0:1

В первом туре РПЛ «Рубин» дома обыграл «Спартак» (1:0).
Единственный гол забил защитник казанцев Илья Самошников.
Это был первый матч «Спартака» в РПЛ при португальском тренере Руе Витории.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 24 июля, 20.00, «Ак Барс Арена»
- Гол:
- 1:0 – 49 Самошников.
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Рубин –
Дюпин, Уремович, Самошников, Бегич, Зуев (Игнатьев, 75), Шатов (Евтич, 73), Хван Ин Бом, Кварацхелия (Макаров, 83), Абильгор, Хакшабанович, Деспотович.
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Спартак –
Максименко, Джикия, Рассказов, Айртон, Жиго, Мозес (Бакаев, 60), Умяров (Мелкадзе, 82), Зобнин (Крал, 82), Промес (Мирзов, 69), Соболев, Ларссон (Игнатов, 60).
- Предупреждения:
- Уремович (18), Абильгор (37), Деспотович (42), Жиго (47), Зуев (66), Кварацхелия (68), Шатов (70), Рассказов (79), Соболев (88), Мирзов (90).