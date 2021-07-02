«Спартак» проиграл «Рубину» в первом матче при Витории в РПЛ – 0:1

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия Sports.ru Футбол

В первом туре РПЛ «Рубин» дома обыграл «Спартак» (1:0).

Единственный гол забил защитник казанцев Илья Самошников.

Это был первый матч «Спартака» в РПЛ при португальском тренере Руе Витории.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Рубин – Спартак 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
24 июля, 20.00, «Ак Барс Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 49 Самошников.
РубинДюпин, Уремович, Самошников, Бегич, Зуев (Игнатьев, 75), Шатов (Евтич, 73), Хван Ин Бом, Кварацхелия (Макаров, 83), Абильгор, Хакшабанович, Деспотович.
СпартакМаксименко, Джикия, Рассказов, Айртон, Жиго, Мозес (Бакаев, 60), Умяров (Мелкадзе, 82), Зобнин (Крал, 82), Промес (Мирзов, 69), Соболев, Ларссон (Игнатов, 60).
Предупреждения:
Уремович (18), Абильгор (37), Деспотович (42), Жиго (47), Зуев (66), Кварацхелия (68), Шатов (70), Рассказов (79), Соболев (88), Мирзов (90).

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