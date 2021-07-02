«Спартак» проиграл «Рубину» в первом матче при Витории в РПЛ – 0:1

В первом туре РПЛ «Рубин» дома обыграл «Спартак» (1:0).

Единственный гол забил защитник казанцев Илья Самошников.

Это был первый матч «Спартака» в РПЛ при португальском тренере Руе Витории.

вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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