Уткин – Канделаки: «Таких невостребованных, как я, немало. Вот Дудь, например. Глупчихой быть не оч хорошо, но лжицей – другое дело»

Журналист Василий Уткин продолжил полемику с генеральным продюсером «Матч ТВ» .

«Эта музыка будет вечной» (с)

Тинатин Взвизгиевна Канделаки в рамках нашей с ней давней дружеской перепалки давеча написала очень примечательные слова.

«Все 6 лет существования «Матч ТВ» его (т. е. мои – НР) бывшие коллеги работают, делают карьеру и растут, но ни одна другая компания, претендующая на показ спорта в телевизионном эфире или в диджитале, не взяла Василия на работу».

Тут, как всегда, сложный выбор, что тут идиотизм, как часто бывает у Тинатин Взвизгиевны, глаза застит) Ну, потому что таких невостребованных, как я, немало. Вот Дудь такой, например. Тоже с ухода с «Матча» прям невостребован медиакомпаниями. Глебыч, мой учитель – еще один такой бедолага. Жека Савин.

Иногда мы прямо вот так и собираемся маленьким понурым табунчиком и оплакиваем свою невостребованность. Бедолажим вполголоса…

Но веселее даже другое.

Тут как с бароном Мюнхгаузеном, который знаменит тем, что не врет; только здесь случай прямо противоположный)) Потому что это просто ложь.

Еще как приглашали меня, и я работал. Взять хоть чемпионат мира в России. Работал на канале. И после прекрасной истерики в ГПМе на первом же репортаже моя работа закончилась, звонком из администрации президента.

Это даже больше, чем востребованность. Это просто какая-то беспрецедентная, мать ее, востребованность…)))

Понимаете, глупчихой быть, конечно, не оч хорошо, но по крайней мере никто не виноват – ну, отдохнула на тебе природа. Терпи, судьба...

А быть лжицей – это совсем другое дело. Так вот: когда говорит Канделаки, имейте в виду – «пациентка наша врушка», – написал Уткин.

Канделаки – Уткину: «Спорт – самый привлекательный контент благодаря «Матч ТВ». Его хотят показывать все, но никто не взял Василия на работу»