Писарев войдет в штаб Карпина в сборной: «Нет времени на раскачку. Это интересно и очень ответственно»

подтвердил, что станет помощником в тренерском штабе .

«Разговор был с Валерием Георгиевичем. Он позвонил, предложил, я был в студии .

Но давайте пока подождем следующей недели. Главный тренер должен назвать свой штаб и объявить, кто и чем по функционалу будет заниматься.

Это интересно и очень ответственно. Нет времени на раскачку, я согласился.

Это было неожиданно, но потом мы пообщались и поняли, что это неслучайно», – сказал Писарев.

Ожидается, что в тренерский штаб национальной команды также войдет Виктор Онопко.