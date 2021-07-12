Писарев войдет в штаб Карпина в сборной: «Нет времени на раскачку. Это интересно и очень ответственно»

Николай Писарев подтвердил, что станет помощником Валерия Карпина в тренерском штабе сборной России.
«Разговор был с Валерием Георгиевичем. Он позвонил, предложил, я был в студии «Матч ТВ».
Но давайте пока подождем следующей недели. Главный тренер должен назвать свой штаб и объявить, кто и чем по функционалу будет заниматься.
Это интересно и очень ответственно. Нет времени на раскачку, я согласился.
Это было неожиданно, но потом мы пообщались и поняли, что это неслучайно», – сказал Писарев.
Ожидается, что в тренерский штаб национальной команды также войдет Виктор Онопко.