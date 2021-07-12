Писарев войдет в штаб Карпина в сборной: «Нет времени на раскачку. Это интересно и очень ответственно»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Николай Писарев Матч ТВ Футбол

Николай Писарев подтвердил, что станет помощником Валерия Карпина в тренерском штабе сборной России.

«Разговор был с Валерием Георгиевичем. Он позвонил, предложил, я был в студии «Матч ТВ».

Но давайте пока подождем следующей недели. Главный тренер должен назвать свой штаб и объявить, кто и чем по функционалу будет заниматься.

Это интересно и очень ответственно. Нет времени на раскачку, я согласился.

Это было неожиданно, но потом мы пообщались и поняли, что это неслучайно», – сказал Писарев.

Ожидается, что в тренерский штаб национальной команды также войдет Виктор Онопко.

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