Вячеслав Быков: «В сборную России не зовут, так как в ФХР знают мою позицию: надо отдавать долги семье за годы в спорте»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал решение уйти из совета директоров швейцарского .

– Я покину пост в совете директоров «Фрибурга» в августе, чтобы больше времени уделять Фонду поддержки молодежного спорта, который носит мое имя и существует уже 15 лет. Вместе с тем продолжу находиться в контакте с руководством команды, так как пока далеко уезжать из Швейцарии не планирую.

К слову, в Фонде состоят президент и вице-президент «Фрибурга». Так что ни в коем случае не разрываю связи с клубом, который мне очень дорог. Ведь в Швейцарии прошли замечательные восемь лет моей карьеры. Просто сейчас хочу сконцентрироваться на развитии детско-юношеского хоккея в стране.

– Даже в сборную России не рванете, если вас вдруг туда позовут? А может быть, уже зовут?

– Нет, не зовут. Так как в знают мою позицию, а она не поменялась: надо отдавать долги семье за годы в спорте. У меня ведь теперь не только внук, но и внучка. Хотя мы находимся постоянно на связи с моими товарищами в России, я читаю прессу, смотрю игры, по-прежнему получаю много информации о происходящем в и сборной, – сказал Быков.