«Боруссия» требует за Санчо 95 млн евро без учета бонусов. «МЮ» предлагает 85 млн и бонусы

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джейдон Санчо деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» продолжают переговоры о трансфере полузащитника Джейдона Санчо.

Английский клуб уведомил дортмундцев о готовности заплатить за 21-летнего хавбека 85 миллионов евро плюс бонусы.

Однако «Боруссия» хочет получить 95 миллионов без учета бонусов. Стороны также обсуждают структуру бонусных выплат.

Сам англичанин дал понять, что намерен перейти в «МЮ».

В прошлом сезоне Санчо провел 26 матчей в Бундеслиге, забил 8 мячей и сделал 11 результативных передач. С полной статистикой игрока сборной Англии можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья