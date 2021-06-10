«Боруссия» требует за Санчо 95 млн евро без учета бонусов. «МЮ» предлагает 85 млн и бонусы

и продолжают переговоры о трансфере полузащитника .

Английский клуб уведомил дортмундцев о готовности заплатить за 21-летнего хавбека 85 миллионов евро плюс бонусы.

Однако «Боруссия» хочет получить 95 миллионов без учета бонусов. Стороны также обсуждают структуру бонусных выплат.

Сам англичанин дал понять, что намерен перейти в «МЮ».

В прошлом сезоне Санчо провел 26 матчей в Бундеслиге, забил 8 мячей и сделал 11 результативных передач. С полной статистикой игрока сборной Англии можно ознакомиться здесь.