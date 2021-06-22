У Дзюбы наибольший показатель выигранных верховых единоборств на групповом этапе Евро

Завершился групповой этап .

Капитан сборной России Артем Дзюба стал лидером по числу выигранных верховых единоборств.

На групповом этапе 32-летний форвард выиграл 25 верховых единоборств, что на пять больше, чем у ближайших преследователей.

Также Дзюба отметился забитым мячом с пенальти и голевой передачей на .

заняла последнее место в своей группе и завершила выступление на Евро-2020.

«Обкакались. Кто об этом мечтал, наслаждайтесь». Монолог Дзюбы после провала России на Евро