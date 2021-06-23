Артем Ребров: «Назло хейтерам отмечу, что вижу себя в «Спартаке» и в будущем. Для меня важно приносить пользу в любом качестве»

Вратарь рассказал о стартовавшей подготовке к новому сезону.

«Началась подготовка к новому сезону, с чем я поздравляю всех наших болельщиков! Ведь за ней нас ждет самое главное – товарищеские, а затем и официальные игры!

Увидев меня в обойме клуба, проснулись и «доброжелатели». Получаю от них вопросы в личку: «Да к чему тебе готовиться?» «Зачем ты занимаешь чужое место?» «Опять сидеть на банке?» «Ты уже не тренируешься, а помогаешь, как ассистент тренера по вратарям». Я думаю, это только малая часть комментариев, которые до меня долетают. Лучше написать пост, чем отвечать каждому, ввязываясь в дискуссии. У меня, к счастью, нет времени, чтобы каждому разжевать вещи, о которых знаю я, знают руководство и тренерский штаб. То есть люди, наблюдающие за процессом изнутри, а не «из-за забора».

У каждого из нас своя зона ответственности и вся наша работа направлена на одно – благо «Спартака»! Я уважаю свой труд и труд других людей. И вам советую того же. Первый сбор за плечами, впереди австрийский этап подготовки.

Я уже говорил об этом, прекрасно осознаю и понимаю, что сейчас моя роль в команде – помогать более молодым ребятам и быть в то же время промежуточным звеном между тренером и командой. И меня не задевает та ситуация, что большую часть сезона я провел на скамейке. Всему свое время. Для меня важно приносить клубу пользу в любом качестве. Я был в роли рядового игрока и капитана, в роли середняка и чемпиона и всегда старался быть полезным.

Думаю, что если бы у меня не получалось, в команде меня бы уже не было. Назло хейтерам отмечу, что я вижу себя в клубе и в будущем! А пока меня видят в качестве действующего футболиста. Вероятно, со стороны это выглядит, как будто я стою и только показываю, как надо прыгать и кому куда бежать, сидя на травке. Но, открою тайну, поблажек мне не дают и я должен работать наравне со всеми, и даже больше, несмотря на 37 лет. Знаю по себе, чем старше ты в спорте, тем большее внимание должен уделять тренировкам и тем меньше можешь себе позволить! С этим решили.

Следующая претензия: «Занимаешь чужое место». Место кого? Молодого вратаря? Так два вратаря, на которых сейчас сделана ставка в основной команде, достаточно юны по вратарским меркам. У меня есть накопленный опыт стандартных и не очень ситуаций, ошибок и побед, реакции на внешний пресс. Все это было в мое время игры основным вратарем, и я хочу передать знания парням и помочь им стать чемпионами не один раз, как я, а два три, пять… Максимально много! Другие молодые ребята получают практику во второй команде и дубле. Придет время, и молодые придут сюда и будут играть, а нынешние вратари займутся другим делом в клубе или за его пределами. Тут тоже все ясно!

Ну и еще одно, наверное, самое важное! Мои мысли были бы пустыми словами в пространстве сети, если бы клубное руководство не видело меня в команде. Либо я бы уже работал в структуре клуба, либо получил свое «спасибо» и занимался бы своей жизнью в другом месте! Но мне предложили остаться, и я очень рад и горд быть частью команды в 100-летний юбилей. Это мой второй дом, моя семья», – написал Ребров в инстаграме.