У «Барселоны» нет предложений по Коутиньо. В клубе считают, что он уже не уйдет

Полузащитник Филиппе Коутиньо, вероятно, не покинет «Барселону» в это межсезонье.

По данным L’Esportiu, у каталонского клуба нет предложений о трансфере бразильца, поэтому боссы сине-гранатовых уже склоняются к тому, что игрок останется.

по-прежнему не выплатила «Ливерпулю» 50 миллионов евро за 29-летнего хавбека. В 2018-м клубы согласовали его трансфер за 120 миллионов, за счет бонусов сумма могла увеличиться до 160 млн евро.

Руководство «Барсы» хотело бы продать Коутиньо минимум за 50 миллионов, однако в условиях финансового кризиса из-за пандемии коронавируса маловероятно, что кто-то предложит за него такие деньги. Вдобавок проблемой станет и высокая зарплата футболиста – 8,5 млн евро в год.

Полузащитник не играет с декабря и восстанавливается от травмы.