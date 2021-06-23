Дивеевым интересуется «Венеция», вышедшая в Серию А («Матч ТВ»)

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев может продолжить карьеру в Италии.
По данным «Матч ТВ», 21-летний игрок интересен «Венеции», которая вернулась в Серию А.
В мае сообщалось, что на футболиста также претендует «Болонья». Он привлек клуб игрой в основном составе армейцев и статистическими показателями.
Отмечается, что итальянские клубы на Евро-2020 внимательнее всего в составе сборной России следили именно за игроками обороны.
Дивеев на Евро провел три матча: с Бельгией (0:3) он вышел на замену в перерыве, а с Финляндией (1:0) и Данией (1:4) провел на поле все 90 минут.
Подробнее со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.