Дивеевым интересуется «Венеция», вышедшая в Серию А («Матч ТВ»)

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев может продолжить карьеру в Италии.

По данным , 21-летний игрок интересен «Венеции», которая вернулась в Серию А.

В мае сообщалось, что на футболиста также претендует . Он привлек клуб игрой в основном составе армейцев и статистическими показателями.

Отмечается, что итальянские клубы на Евро-2020 внимательнее всего в составе сборной России следили именно за игроками обороны.

Дивеев на провел три матча: с Бельгией (0:3) он вышел на замену в перерыве, а с Финляндией (1:0) и Данией (1:4) провел на поле все 90 минут.

Подробнее со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.