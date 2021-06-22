Капитан Финляндии: «С Россией мы должны были набрать как минимум очко, а то и три»

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Полузащитник сборной Финляндии Тим Спарв подвел итоги выступления команды на Евро-2020.

«Я горжусь тем, как мы проявили себя, тем, как представляли Финляндию. У нас был шанс пройти дальше, и мы до сих пор расстроены, что вылетели. Надеюсь, это станет для нашей молодежи дополнительной мотивацией. Это точно не последнее наше попадание на Евро.

В матче против России мы создавали моменты и должны были набрать как минимум очко, а то и три», – заявил 34-летний капитан.

Россия обыграла Финляндию со счетом 1:0 во втором туре группового этапа Евро.

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