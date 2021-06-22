Командам, приезжающим на матчи с «Сочи» и «Краснодаром», нужно будет вакцинироваться: «Легионеры могут привиться не обязательно российскими препаратами»

Заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, как коронавирусные ограничения повлияют на местные клубы.

С 1 августа в отели, гостиницы, пансионаты, санатории края смогут заселиться только гости с сертификатом о вакцинации. Исключения составляют только те, кто имеют медицинские противопоказания.

– Вакцинироваться действительно важно. Иначе мы никак не сможем остановить распространение болезни. Это важно как для болельщиков, так и для футболистов, в том числе легионеров.

– Как заставить легионера прививаться российской вакциной?

– Легионеры могут привиться не обязательно российскими препаратами, есть же и другие, международные – тот же Pfizer. Хотя у нас есть рекомендации вакцинироваться зарегистрированными в России вакцинами.

– Что делать, если игрок не захочет вакцинироваться?

– Если на это есть объективные причины, ограничения на вакцинацию – это одно дело. Но нужно понимать серьезность ситуации и то, что любой человек является потенциальным переносчиком вируса. Один из способов выхода из нынешней непростой эпидемиологической ситуации – вакцинация. Если мы говорим о саботаже, это вопрос другого характера.

– Значит, для профессиональных спортсменов исключений не будет?

– Нет, так как все должны соблюдать правила и постановления тех регионов, куда едут. Время на это есть – целый месяц. Уверен, что любой футбольный клуб в этом заинтересован и это обеспечит.

Самое главное для всех нас сейчас – остановить распространение коронавируса. Тем более с учетом более опасных штаммов, которые в настоящее время появляются, – сказал Коробка.

Следующий сезон стартует 25 июля. В высшем дивизионе играют два клуба из Краснодарского края – и .