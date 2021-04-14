«Ахмат» подал в суд на Google из-за блокировки ютуб-канала

Теги премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Google Политика Футбол

«Ахмат» намерен судиться с Google из-за блокировки официального клубного канала в ютубе.

Иск зарегистрирован в арбитражном суде Москвы. Третьим лицом выступает Роскомнадзор.

Google заблокировал канал «Ахмата» из-за санкций США в январе этого года.

Незадолго до этого Минфин США ввел санкции против «Ахмата» и Рамзана Кадырова за нарушение прав человека.

Канал «Ахмата» на ютубе забанили. Похоже, из-за санкций США (до этого в инстаграме блокировали Кадырова)

«Ахмат» из-за санкций США претендует на деньги правительства, Госдума – за. Что это значит?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья