«Ахмат» подал в суд на Google из-за блокировки ютуб-канала

«Ахмат» намерен судиться с Google из-за блокировки официального клубного канала в ютубе.
Иск зарегистрирован в арбитражном суде Москвы. Третьим лицом выступает Роскомнадзор.
Google заблокировал канал «Ахмата» из-за санкций США в январе этого года.
Незадолго до этого Минфин США ввел санкции против «Ахмата» и Рамзана Кадырова за нарушение прав человека.
Канал «Ахмата» на ютубе забанили. Похоже, из-за санкций США (до этого в инстаграме блокировали Кадырова)
«Ахмат» из-за санкций США претендует на деньги правительства, Госдума – за. Что это значит?