У финских болельщиков выявлено 86 положительных тестов на коронавирус по возвращении из Санкт-Петербурга

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86 положительных тестов на коронавирус выявлено на пограничных пунктах Ваалимаа и Нуйямаа у граждан, вернувшихся в Финляндию из России.

Речь идет о болельщиках, которые прибыли в страну из Санкт-Петербурга после матча с Бельгией (0:2), который состоялся в понедельник, 21 июня.

Приблизительно 800 человек во вторник вечером пропустили через границу без тестирования из-за загруженности погранпункта Ваалимаа. Их обязали изолироваться и сдать тест через 72 часа. Всего же через два погранпункта прошли примерно 3600 человек.

По словам местного главврача Марьи Лисы Мянтиймаа, уже имеются случаи, когда вернувшиеся в Финляндию туристы не уходили на самоизоляцию и посещали публичные места.

Более полная картина заражения будет известна позже, когда появятся повторные результаты тестов.

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