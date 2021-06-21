Себастьян Феттель о радужной подсветке на «Альянц Арене»: «Она никому бы не повредила, это отличный месседж»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель не согласился с решением УЕФА запретить радужную подсветку на «Альянц Арене» в день матча Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии.

«Не знаю всех деталей, но, думаю, оправдывать решение тем, что это политическое послание, неверно. Безусловно, это никому бы не повредило, и я считаю, что это отличный месседж. Некоторые предписания по поводу запрета таких посланий нужно пересмотреть. Как я уже сказал, это путь вперед, и мне непонятно такое решение», – заявил гонщик перед .

Президент УЕФА Александер Чеферин признался, что просьба о радужной подсветке поступила от «политического деятеля, который хотел совершить определенный шаг в пику решению правительства другой страны». Во время Евро парламент Венгрии принял закон о запрете так называемой «пропаганды гомосексуализма» среди лиц младше 18 лет.

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