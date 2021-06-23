Минспорт обсудит лимит на легионеров с РФС. Матыцин заявил, что будет «абсолютно адекватное решение»

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о планах обсудить лимит на легионеров в российском футболе.

«Что касается лимита на легионеров, я думаю, что это будет предметом нашего обсуждения с . Примем, уверен, абсолютно адекватное решение.

Я уверен, что надо в принципе совершенствовать систему управления в футболе.

К сожалению, я это уже говорил сразу после неутешительного результата со сборной Дании, у нас разрозненно абсолютно развивается система детского футбола, профессиональные клубы и институт сборных команд», – сказал Матыцин.

С 2019 года в действует лимит на легионеров «8+17» – в заявке каждого клуба может быть не более восьми иностранных футболистов.