Министр спорта о будущем Черчесова: «Скороспелых решений нельзя принимать. Поставленные перед сборной задачи не выполнены»

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу Олег Матыцин Спорт-Экспресс Футбол

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о будущем тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Судьбу тренера уже комментировал президент РФС. Мы к этому вопросу вернемся. И как сказал Станислав Саламович Черчесов – ответственность с тренера никто не снимал. Но скороспелых (изначально в источнике было написано «горячительных» – прим. Sports.ru) решений нельзя принимать. Вопрос в выработке долгосрочной стратегии.

Эмоционально все были сильно разочарованы. Результат неудовлетворительный. Те задачи, которые были поставлены перед сборной, не выполнены. О конкретных причинах мы проведем встречу с РФС, попросим высказаться прежде всего специалистов в области футбола.

Уверен, что нужно совершенствоваться в направлениях футбола. У нас разрозненно разваривается детско-юношеский футбол, профессиональные клубы и институт сборных команд.

Нужно обратить внимание на подготовку кадров, на взаимодействие этих трех уровней и создание объективных критериев отбора для сборных и для всех этапов юных футболистов», – сказал Матыцин.

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