«Барса» готова обменять Альбу на Бастони. Испанец не хочет уходить из клуба

готова обменять своего защитника на из , сообщает ESPN.

«Нерадзурри» являются одной из команд, интересующихся испанцем. «Блауграна» готова отпустить 32-летнего игрока из-за его высокой зарплаты.

При этом сине-гранатовые хотели бы, что в потенциальную сделку был включен Бастони. Тем не менее Альба не планирует уходить из «Барселоны» этим летом.

Статистику Альбы можно найти здесь, 22-летнего Бастони – здесь.

Бастони называют наследником Мальдини, Несты и Кьеллини. Он – ключевой центрдеф для продвижения мяча в системе Конте

Альба – главный игрок этой Испании. Лучше всех на Евро доставляет мяч в штрафную, но Энрике нужны альтернативы в атаке