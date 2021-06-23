«Барса» готова обменять Альбу на Бастони. Испанец не хочет уходить из клуба

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«Барселона» готова обменять своего защитника Жорди Альбу на Алессандро Бастони из «Интера», сообщает ESPN.

«Нерадзурри» являются одной из команд, интересующихся испанцем. «Блауграна» готова отпустить 32-летнего игрока из-за его высокой зарплаты.

При этом сине-гранатовые хотели бы, что в потенциальную сделку был включен Бастони. Тем не менее Альба не планирует уходить из «Барселоны» этим летом.

Статистику Альбы можно найти здесь, 22-летнего Бастони – здесь.

Бастони называют наследником Мальдини, Несты и Кьеллини. Он – ключевой центрдеф для продвижения мяча в системе Конте

Альба – главный игрок этой Испании. Лучше всех на Евро доставляет мяч в штрафную, но Энрике нужны альтернативы в атаке

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