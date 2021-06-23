«Барса» готова обменять Альбу на Бастони. Испанец не хочет уходить из клуба

«Барселона» готова обменять своего защитника Жорди Альбу на Алессандро Бастони из «Интера», сообщает ESPN.
«Нерадзурри» являются одной из команд, интересующихся испанцем. «Блауграна» готова отпустить 32-летнего игрока из-за его высокой зарплаты.
При этом сине-гранатовые хотели бы, что в потенциальную сделку был включен Бастони. Тем не менее Альба не планирует уходить из «Барселоны» этим летом.
Статистику Альбы можно найти здесь, 22-летнего Бастони – здесь.
Бастони называют наследником Мальдини, Несты и Кьеллини. Он – ключевой центрдеф для продвижения мяча в системе Конте
Альба – главный игрок этой Испании. Лучше всех на Евро доставляет мяч в штрафную, но Энрике нужны альтернативы в атаке