«Спартак» в квалификации ЛЧ, новый скандал в РПЛ, «Барса» не возьмет Ла Лигу, победный гол Алиссона, Надаль обыграл Новака и другие новости

1. В РПЛ сыграли последний тур. «Спартак» и «Ахмат» сыграли вничью (2:2), «Динамо» в ярком матче победило ЦСКА (3:2), а «Зенит» забил 5 мячей «Тамбову». Все результаты можно посмотреть здесь.

Не обошлось без скандала: начало матча «Уфа» – «Арсенал» было отложено на 2 часа из-за сильной жары. В итоге Уфа играла с Тулой, зная результат матча «Ротора», и победила, а волгоградский клуб покинул высший дивизион. Болельщики «Ротора» негодуют и уже обратились к главе РФС Александру Дюкову.

С еврокубками ситуация следующая: «Спартак» сыграет в квалификации Лиги чемпионов, «Локомотив» представит Россию в Лиге Европы, «Рубин» и «Сочи» вышли в Лигу конференций, а вот ЦСКА остался без еврокубков впервые за 20 лет.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ-2020/21, сделав покер в 30-м туре. Кроме того, он теперь лучший бомбардир в истории РПЛ, обогнав Кержакова.

2. «Атлетико» оформил ремонтаду в игре с «Осасуной» (2:1) и сохранил лидерство в Ла Лиге, «Реал» обыграл «Атлетик» (1:0) благодаря голу Начо, а вот «Барселона» проиграла «Сельте», пропустив на 89-й минуте (1:2), и лишилась шансов на победу в чемпионате Испании. «Атлетико» опережает «Реал» на 2 очка перед последним туром, чемпиона узнаем 23 мая.

3. Невероятная развязка в матче «Ливерпуля» с «Вест Бромвичем»: вратарь «красных» Алиссон пришел в чужую штрафную на угловой и завалил победный гол на 95-й минуте. Бразилец стал первым кипером в истории «Ливерпуля», забившим в официальном матче, а также 6-м вратарем, которому удалось это сделать в АПЛ (причем он первый стал автором победного мяча). Другие результаты дня – тут.

4. «Локомотив» предлагает тренера Марко Николичу контракт с постепенным увеличением зарплаты до 1,6 млн евро в год. Пишут, что гендиректор РЖД лично потребовал от руководства «Локо» продлить контракт со специалистом.

5. Сборная России прибыла в Ригу на ЧМ-2021. До 18 мая – самоизоляция и занятия с тренерами ОФП по видеосвязи.

6. «Оренбург» подаст иск в CAS из-за невыдачи лицензии для РПЛ.

7. Кубок Стэнли. Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду», Сорокин победил в дебютном матче. Все результаты – здесь.

8. В финале «Мастерса» в Риме Рафаэль Надаль обыграл Новака Джоковича и стал 10-кратным чемпионом турнира. Всего для испанца это 88-й титул в карьере.

Ига Швентек ни отдала ни одного гейма Каролине Плишковой. Полька выиграла второй титул в сезоне и третий в карьере.

9. НБА. «Голден Стэйт» взял верх над «Мемфисом», «Лейкерс» обыграли «Новый Орлеан». Другие результаты – здесь.

10. Российский хавбек «Монако» Александр Головин забил и сделал ассист в матче с «Ренном». У него 14 очков в 20 играх Лиги 1.

А турнирный расклад в чемпионате Франции такой: «Лилль» опережает «ПСЖ» на одно очко, «Монако» – на 3 балла за тур до конца Лиги 1.

11. Этап Кубка мира по биатлону перенесен из Раубичей в Контиолахти из-за ситуации в Беларуси.

12. Российский велогонщик Александр Власов занял третье место на 9-м этапе веломногодневки «Джиро», победил колумбиец Берналь.

13. «Милан» не смог забить «Кальяри» (0:0) и осложнил себе путь в еврокубки: за тур до конца Серии А на выход в Лигу чемпионов претендуют, помимо миланцев, «Наполи» и «Ювентус». Все результаты игрового дня – тут.

14. Российский прыгун в воду Александр Бондарь одержал победу на чемпионате Европы в прыжках с вышки. Бронзу завоевал еще один представитель России – Виктор Минибаев. Кирилл Абросимов взял бронзу на дистанции 25 км в плавании на открытой воде. Ульяна Клюева и Виталия Королева заняли третье место в синхронных прыжках с трамплина

15. ЦСКА близок к покупке вратаря «Химок» Лантратова. Акинфеев может завершить карьеру в 2022 году.

16. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступил в защиту Палестины в конфликте с Израилем – позже пост был удален.

17. Зинедин Зидан опроверг информацию о том, что сказал игрокам «Реала» о своем уходе из клуба.

18. «Барселона» впервые в истории выиграла женскую Лигу чемпионов, разгромив «Челси» в финале (4:0).

Цитаты дня.

Геркус о переходе Мухина в ЦСКА: «Неуважительно к «Локомотиву». Уважайте контракт»

Мексиканская фигуристка Ана Сесилия Канту: «Дудаков и Глейхенгауз приятные люди. Мои слова о семинаре были некорректно переведены»

Дзюба о «Зените» в плей-офф ЛЧ: «Это по силам, главное не обкакаться. Мы лучший клуб России сейчас»

Леонид Федун: «Есть надежда, что сезон в ЛЧ «Спартак» проведет не так, как другие российские клубы»

Дзюба о 20 голах в РПЛ: «Азмун, наверное, с коня упал. Буду проставляться»

«У нас лига приколов? Где спортивный принцип? Просто похоронили нас». Гендиректор «Ротора» о переносе игры «Уфа» – «Арсенал»