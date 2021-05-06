Зинедин Зидан: «Мы бьемся за свои жизни, и я скажу игрокам, что ухожу? Я никогда так не сделаю»

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча Ла Лиги с «Атлетиком» (1:0).

Об игре

«Я не буду говорить об игре рукой. Футболисты видели игру рукой, но на поле есть судья, и для него это не игра рукой.

В последнем туре мы будем играть в свой футбол. Нас ждет сложная игра с «Вильярреалом», и мы должны думать о себе».

О будущем

«Как я могу сказать своим игрокам, что я ухожу сейчас? Мы бьемся за свои жизни, и я скажу, что я ухожу? Я никогда так не сделаю. Мы дождемся конца сезона, сейчас я здесь, до последней игры.

Мы не можем постоянно говорить о моем будущем. Важнее всего – последний матч», – заявил Зидан.

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