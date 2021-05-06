Дзюба о 20 голах в РПЛ: «Азмун, наверное, с коня упал. Буду проставляться»

Нападающий передал эмоции после покера в ворота в 30-м туре (5:1).

– Эмоции самые восхитительные. Ехал сюда, чтобы... Буду-буду проставляться обязательно (реакция на реплику за кадром – прим. Sports.ru).

Сын родился третий, 200-й гол, да еще и покер. И обогнал Сердара (у Азмуна, пропустившего матч, осталось 19 голов – прим. Sports.ru), Сердар, наверное, с коня упал, когда катался у себя.

Геннадий Сергеевич [Орлов], говорят, дал мне [приз игроку матча]. Тяжелый выбор был, наверное.

– Ну разбирается Геннадий Сергеевич?

– Да-да, спасибо. Думаю, ему было очень тяжело. Но благодарен, что выбрали – из-за 4 голов пришлось, так бы, наверное, выбрали другого. Но спасибо большое.

– А вы помните, когда в последний раз забивали 4 гола за матч?

– Мне кажется, за сборную я как-то забивал.

– А на каком стадионе?

– Здесь [на ], по-моему.

– Да, в матче с Сан-Марино.

– Точно, Саранск. Это вообще мой любимый стадион. Надо ж так – четыре удалось забить. Спасибо моим партнерам. Рад, что Сутормин в конце забил (пятый гол «Зенита» записали как автогол Фархода Васиева – прим. Sports.ru).

Пять голов. Короче, 76 голов [у «Зенита» в сезоне РПЛ] – по-моему, повторили рекорд «Спартака», я где-то видел, читал.

– Я понял, для вас важно рекорд «Спартака» повторить?

– Нет, просто рекорды бить приятно – когда закончишь, будешь вспоминать такие мгновения, – сказал Дзюба в эфире .

У Дзюбы тройной праздник: стал лучшим бомбардиром сезона и в истории РПЛ, забил 200+ голов за карьеру – благодаря покеру «Тамбову»