Дзюба о 20 голах в РПЛ: «Азмун, наверное, с коня упал. Буду проставляться»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба передал эмоции после покера в ворота «Тамбова» в 30-м туре (5:1).
– Эмоции самые восхитительные. Ехал сюда, чтобы... Буду-буду проставляться обязательно (реакция на реплику за кадром – прим. Sports.ru).
Сын родился третий, 200-й гол, да еще и покер. И обогнал Сердара (у Азмуна, пропустившего матч, осталось 19 голов – прим. Sports.ru), Сердар, наверное, с коня упал, когда катался у себя.
Геннадий Сергеевич [Орлов], говорят, дал мне [приз игроку матча]. Тяжелый выбор был, наверное.
– Ну разбирается Геннадий Сергеевич?
– Да-да, спасибо. Думаю, ему было очень тяжело. Но благодарен, что выбрали – из-за 4 голов пришлось, так бы, наверное, выбрали другого. Но спасибо большое.
– А вы помните, когда в последний раз забивали 4 гола за матч?
– Мне кажется, за сборную я как-то забивал.
– А на каком стадионе?
– Здесь [на «Мордовия Арене»], по-моему.
– Да, в матче с Сан-Марино.
– Точно, Саранск. Это вообще мой любимый стадион. Надо ж так – четыре удалось забить. Спасибо моим партнерам. Рад, что Сутормин в конце забил (пятый гол «Зенита» записали как автогол Фархода Васиева – прим. Sports.ru).
Пять голов. Короче, 76 голов [у «Зенита» в сезоне РПЛ] – по-моему, повторили рекорд «Спартака», я где-то видел, читал.
– Я понял, для вас важно рекорд «Спартака» повторить?
– Нет, просто рекорды бить приятно – когда закончишь, будешь вспоминать такие мгновения, – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».
У Дзюбы тройной праздник: стал лучшим бомбардиром сезона и в истории РПЛ, забил 200+ голов за карьеру – благодаря покеру «Тамбову»