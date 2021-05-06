«Лилль» опережает «ПСЖ» на одно очко, «Монако» – на 3 балла за тур до конца Лиги 1

Состоялись матчи 37-го тура Лиги 1.

«Лилль» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» (0:0), «ПСЖ» разгромил «Реймс» (4:0), Александра Головина победил «Ренн» (2:1), был сильнее «Нима» (5:2).

За тур до конца чемпионата первое место занимает «Лилль» – 80 очков. «ПСЖ» идет вторым (79 баллов), «Монако» занимает третье место (77 очков), «Лион» – четвертый (76 очков).

Шансы на чемпионство сохраняют «Лилль», «ПСЖ» и «Монако», так как во Франции при равенстве очков определяющим показателем является разница забитых и пропущенных мячей.

в последнем туре на выезде сыграет с «Анжером», встретится с «Брестом» в гостях, «Монако» – с «Лансом».