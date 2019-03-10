Мексиканская фигуристка Ана Сесилия Канту: «Дудаков и Глейхенгауз приятные люди. Мои слова о семинаре были некорректно переведены»

Четырехкратная чемпионка Мексики по фигурному катанию Ана Сесилия Канту Феликс высказалась о своем интервью американскому журналисту Дэйву Лизу, которое она дала после семинара российских тренеров Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова.

«Тот, кто знаком со мной, знает, что я всегда стараюсь быть позитивной, относиться ко всему с юмором и непринужденно. Именно таким образом я вела себя во время интервью TSL. В нем я сказала следующее:

– Мероприятие было хорошо организовано;

– Сергей был очень мил, Даниил был сосредоточен и не хотел зря тратить время. Они оба приятные люди. Я рассказала, как прекрасно они отнеслись к Доновану Карильо (мексиканский фигурист – .ru), были в восторге от него;

– Мне задали вопрос про использование телефона и действительно ли тренеров волновало, что фигуристы не выполняют то, что им сказали. Я ответила: «Да, было что-то вроде этого, но это понятно». Я привела в качестве примера ситуацию, когда фигуристы не делали то, что им говорили;

– Я ни слова не сказала о деньгах;

– Я не говорила, что тренеры общались с фигуристами в неподобающей манере.

К сожалению, мои слова были некорректно переведены газетой, похожей на бульварную. Были взяты комментарии из-под видео на ютубе и приписаны мне. Для меня это непрофессионально, потому что сама я всегда говорю так, как было.

Поэтому я предлагаю всем посмотреть разговор с TSL полностью», – написала Феликс.

Мексиканская фигуристка о семинаре Глейхенгауза и Дудакова: «Их раздражало, что фигуристы не выполняли их требования, поэтому они выгоняли людей со льда»