Дзюба о «Зените» в плей-офф ЛЧ: «Это по силам, главное не обкакаться. Мы лучший клуб России сейчас»

Нападающий «Зенита» поделился ожиданиями от игры команды в .

– Сможет ли данный состав пробиться в плей-офф Лиги чемпионов?

– Мне кажется, [шансы] есть.

– Комиксы новые будут.

– Было бы круто, но главное нас самим не обкакаться бы.

Хотелось бы максимально удержать состав. Думаю, под Лигу чемпионов наверняка купят [игроков], кого-то возьмут. Это [выйти в плей-офф ЛЧ] по силам.

«Зенит» – лучший клуб России на данный момент и обязан бороться за выход до последнего. До 6-го тура должны быть качели – выйдет, не выйдет, – сказал Дзюба.

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